Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел против мигрантов
Следственный комитет России в 2022 году возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел об убийстве и повлекшем смерть причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».
Председатель Следкома подчеркнул, что число совершенных иностранными гражданами преступлений растет.
«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ... Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал Бастрыкин.
Всего в 2022 году правоохранители возбудили 4 231 уголовное дело о преступлениях, совершенных иностранцами: это почти втрое превышает показатели 2021 года.
Глава СК отметил, что среди граждан других государств распространяются экстремистские настроения, участились случаи сопротивления правоохранителям и нападений на них, возросло количество массовых драк и преступлений против половой неприкосновенности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru