Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел против мигрантов

Председатель Следкома подчеркнул, что число совершенных иностранными гражданами преступлений растет.

«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ... Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал Бастрыкин.

Всего в 2022 году правоохранители возбудили 4 231 уголовное дело о преступлениях, совершенных иностранцами: это почти втрое превышает показатели 2021 года.

Глава СК отметил, что среди граждан других государств распространяются экстремистские настроения, участились случаи сопротивления правоохранителям и нападений на них, возросло количество массовых драк и преступлений против половой неприкосновенности.

