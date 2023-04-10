Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел против мигрантов

Следственный комитет России в 2022 году возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел об убийстве и повлекшем смерть причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Число выдворенных из Москвы мигрантов выросло вдвое

Председатель Следкома подчеркнул, что число совершенных иностранными гражданами преступлений растет.

«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ... Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал Бастрыкин.

Всего в 2022 году правоохранители возбудили 4 231 уголовное дело о преступлениях, совершенных иностранцами: это почти втрое превышает показатели 2021 года.

Глава СК отметил, что среди граждан других государств распространяются экстремистские настроения, участились случаи сопротивления правоохранителям и нападений на них, возросло количество массовых драк и преступлений против половой неприкосновенности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыУголовное ДелоСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры