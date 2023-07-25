Бастрыкин заявил о причастности обвиняемых в подготовке убийства Соловьёва к терактам
Обвиняемые по уголовному делу о планировании убийства журналиста Владимира Соловьёва причастны к осуществлению четырёх террористических актов в нескольких регионах России ранее. Об этом рассказал РИА Новости глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, установлено, что фигуранты поджигали здания военных комиссариатов, уничтожили четыре автомобиля, а также один частный дом. Как уточнил Бастрыкин, они проявляли активность в Москве, а также Московской, Рязанской, Тульской и Тверской областях.
Как передает RT, помимо прочего, подозреваемые изготавливали огнестрельное оружие и взрывные устройства. Ранее было объявлено о завершении расследования дела о покушении на Соловьёва.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом месяце ФСБ заявила о задержании в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки, которые, по версии следствия, готовили покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Почти все задержанные – несовершеннолетние.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru