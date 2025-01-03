СМИ: В 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию

В России работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию в 2025 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Президентской Академии Марину Солодовникову.

Депутат Чаплин: В 2025 году средний размер пенсии в РФ превысит 24 тыс. руб.

По ее словам, таким образом, их уровняют с неработающими пенсионерами. Уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал.

Ранее была названа дата индексации пенсий военным пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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