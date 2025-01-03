СМИ: В 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию
3 января 202506:36
В России работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию в 2025 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Президентской Академии Марину Солодовникову.
По ее словам, таким образом, их уровняют с неработающими пенсионерами. Уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал.
Ранее была названа дата индексации пенсий военным пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию
- СМИ: США нечего противопоставить российским субмаринам типа «Ясень-М»
- Южнокорейские военные не дают следователям арестовать президента Юн Сок Еля
- СМИ: Моряки заявили о сбоях GPS в Балтийском море и на севере Польши
- Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи
- Над Брянской областью уничтожили еще три БПЛА
- Зеленский сообщил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок
- Депутаты предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
- Зеленский признал увеличение случаев дезертирства в ВСУ
- СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru