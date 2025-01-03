СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине
3 января 202503:01
Подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, сообщает Associated Press.
Мужчина служил в армии с 2006 года, выполняя задания за границей. Также он дважды направлялся в Афганистан, служил в Таджикистане, Грузии и Конго.
Ранее стало известно, что возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский признал увеличение случаев дезертирства в ВСУ
- СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине
- Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа
- СМИ: Элитная бригада ВСУ начала распадаться до прибытия на фронт
- В Турции заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине
- Байден пошутил во время выступления после теракта в Новом Орлеане
- СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в США покончил с собой до взрыва
- Здания Верховной Рады получили повреждения при взрывах в Киеве
- Умерла экс-директор музея «Петергоф» Кальницкая
- Эколог: Часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru