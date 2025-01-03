СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине

Мужчина служил в армии с 2006 года, выполняя задания за границей. Также он дважды направлялся в Афганистан, служил в Таджикистане, Грузии и Конго.

Ранее стало известно, что возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

