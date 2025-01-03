СМИ: США нечего противопоставить российским субмаринам типа «Ясень-М»

Журнал пишет, что «Ясень-М» предназначен для ближнего боя с вражескими подлодками. Они способны вплотную подойти к американским субмаринам или подводным лодкам Североатлантического альянса с помощью ультра-тихого оснащения и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами.

Кроме того, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также способны нести гиперзвуковой комплекс «Циркон». При этом США не способны защититься от гиперзвукового оружия.

Ранее две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

