СМИ: США нечего противопоставить российским субмаринам типа «Ясень-М»
Российские подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» могут внезапно расстреливать субмарины США с близкой дистанции, сообщает National Interest.
Журнал пишет, что «Ясень-М» предназначен для ближнего боя с вражескими подлодками. Они способны вплотную подойти к американским субмаринам или подводным лодкам Североатлантического альянса с помощью ультра-тихого оснащения и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами.
Кроме того, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также способны нести гиперзвуковой комплекс «Циркон». При этом США не способны защититься от гиперзвукового оружия.
Ранее две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru