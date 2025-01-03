Депутаты предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев направил обращение главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

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Это связано с 80-летним юбилеем Победы. Речь идет о сумме в 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Параде Победы могут принять участие военные из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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