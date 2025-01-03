Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи

Около 2700 полицейских направлены к резиденции президента Южной Кореи, они будут следить за порядком, сообщает «Рёнхап ТВ».

Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

До этого следователи прибыли в резиденцию для ареста временно отстраненного, но действующего президента, вопреки сопротивлению его сторонников.

Ранее в Южной Корее суд выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля. Его обвиняют в организации мятежа, злоупотреблении властью и в неконституционной попытке ввести военное положение сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Южная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры