Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи

До этого следователи прибыли в резиденцию для ареста временно отстраненного, но действующего президента, вопреки сопротивлению его сторонников.

Ранее в Южной Корее суд выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля. Его обвиняют в организации мятежа, злоупотреблении властью и в неконституционной попытке ввести военное положение сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

