Над Брянской областью уничтожили еще три БПЛА

Еще три украинских беспилотника обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника

По его словам, они были самолетного типа.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

До этого в регионе было уничтожено пять беспилотников ВСУ.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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