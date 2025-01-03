Над Брянской областью уничтожили еще три БПЛА
3 января 202505:02
Еще три украинских беспилотника обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, они были самолетного типа.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
До этого в регионе было уничтожено пять беспилотников ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru