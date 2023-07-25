Бастрыкин назвал недопустимыми миллионные заработки не платящих налоги блогеров

Глава СК указал, что экономические преступления являются серьезной проблемой.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — заявил Бастрыкин.

В качестве примера он привел уголовные дела против популярных блогеров, пишет «Свободная пресса». Бастрыкин подчеркнул, что это не «некая тенденция», и претензии к авторам блогов не отличаются от претензий к любым другим видам бизнеса: все должны соблюдать «одни четкие и простые правила». Глава СК допустил, что другие блогеры, которые не извлекут уроков из примеров своих коллег, могут столкнуться с проблемами из-за неуплаты налогов, пишет Ura.ru.

