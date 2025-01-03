Зеленский сообщил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок
3 января 202504:32
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, если он сделает больше, чем может, «тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Моряки заявили о сбоях GPS в Балтийском море и на севере Польши
- Около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи
- Над Брянской областью уничтожили еще три БПЛА
- Зеленский сообщил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок
- Депутаты предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
- Зеленский признал увеличение случаев дезертирства в ВСУ
- СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине
- Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа
- СМИ: Элитная бригада ВСУ начала распадаться до прибытия на фронт
- В Турции заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru