Зеленский сообщил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства, сообщает РИА Новости.

Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей

По его словам, если он сделает больше, чем может, «тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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