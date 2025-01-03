Зеленский сообщил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

По его словам, если он сделает больше, чем может, «тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

