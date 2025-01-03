Южнокорейские военные не дают следователям арестовать президента Юн Сок Еля

В Южной Корее военные не дают следователям арестовать главу государства Юн Сок Ёля в его резиденции, сообщает «Рёнхап».

СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Ранее около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента, несмотря на сопротивление его сторонников.

В то же время военные уже внутри резиденции блокируют следователей, пришедших арестовать Юн Сок Ёля.

Ранее около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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