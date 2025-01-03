Южнокорейские военные не дают следователям арестовать президента Юн Сок Еля

Ранее около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции смогли проникнуть в резиденцию временно отстраненного, но действующего президента, несмотря на сопротивление его сторонников.

В то же время военные уже внутри резиденции блокируют следователей, пришедших арестовать Юн Сок Ёля.

Ранее около 2700 полицейских направили к резиденции президента Южной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

