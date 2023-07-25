Бастрыкин заявил, что число ЧП на железных дорогах не возросло
Нет объективных оснований утверждать, что в России увеличилось число происшествий на железных дорогах, в том числе диверсий. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
«Мы систематически анализируем уровень и характер преступности. И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло», — указал глава СК.
Бастрыкин подчеркнул, что в ряде случаев подобные ЧП совершались по заданию Киева. Однако не всегда подтверждаются версии о наличии у фигурантов мотивов изменения госстроя или «дестабилизации общественного порядка». В частности, диверсии на железной дороге могут совершать подростки, которые не всегда способны правильно отреагировать на какие-либо противозаконные предложения «в условиях такой палитры происходящих событий». Бастрыкин в связи с этим подчеркнул, что СК старается уделять больше внимания профилактике преступности среди несовершеннолетних.
Между тем Нижнетагильская транспортная прокуратура выявили сайты, на которых были размещены призывы подкладывать на рельсы посторонние предметы для схода составов. Ресурсы заблокировали по решению суда, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru