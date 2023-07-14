SHOT: В Кирове задержали двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге

По данным СМИ, инцидент произошел около 11 часов утра 13 июля, на 954-ом километре перегона Киров – Чухломинский был обнаружен сожженный релейный шкаф с частично обгоревшей проводкой внутри. Кроме того, в 400 метрах от места ЧП обнаружили еще один сожженный шкаф, который выгорел полностью. Однако оборудование не было подключено к общей системе и не влияло на движение транспорта.

«Задержек поездов не было. Сумма ущерба выясняется. На месте обнаружены следы от тряпок и краски, перчатки и две крышки со следами легковоспламеняющейся жидкости», — пишет SHOT.

Полицейские задержали злоумышленников, повредивших железнодорожное оборудование, в Кирове спустя несколько часов после преступления. Диверсантами оказались безработные 18-летний Дмитрий Е. и 26-летний Валерий Ш., ранее судимые за угон автомобиля и кражу. Задержанные признались, что получали инструкции по поджогу через мессенджер Telegram, за диверсию им обещали заплатить по 15 тысяч рублей.

Ранее возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов зафиксировали на станции Балакирево во Владимирской области, причиной ЧП стало вмешательство посторонних лиц, пишет RT.

