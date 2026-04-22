Бастрыкин заинтересовался отцом, бросавшем нож сыну в живот

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом мужчины, который бросал нож ребенку в живот, сообщает ведомство.

Житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы

Руководитель СКР поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате.

Житель деревни Жаворонки в подмосковном Одинцово практиковал жестокие методы воспитания. Мужчина бросал острые клинки с высоты в область живота ребенка.

В его отношении завели уголовное дело за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее троих опекунов отправили в колонию за избиении приемных детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
