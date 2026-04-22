МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

Это произошло после эмоциональных высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева в адрес главы итальянского кабмина Джорджи Мелони. Глава МИД Антонио Таяни счел высказывания в отношении премьер-министра выходящими за рамки допустимого и потребовала объяснений.

Отмечается, что высказывания журналиста прозвучали в эфире российского телевидения.

По данным агентства ANSA, Соловьев в эфире программы «Полный контакт» использовал в адрес Мелони оскорбительные выражения на итальянском и русском языках. Он обвинил итальянского премьера в фашизме, назвал ее «пустой Мелони» и заявил о предательстве ей своих избирателей, «выступая с совершенно другими лозунгами».

Президент Италии Серджо Маттарелла направил Мелони послание поддержки и выразил возмущение высказываниями российского телеведущего.

Ранее блогер Виктория Боня заявила, что будет добиваться удаления Соловьева с федерального канала, так как, по её словам, он не имеет права быть голосом народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

