Володин пояснил отзыв проекта о лишении гражданства за отказ от воинского учета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему был отозван проект закона о лишении приобретенного российского гражданства за отказ от постановки на воинский учет, сообщают «Известия».
Он указал, что в связи с отзывом документа ему стали поступать обращения, и объяснил, что решение было принято, поскольку подобная норма уже есть в законодательстве РФ. Одним из оснований для прекращения приобретенного российского гражданства является неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Инициативу внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и зампред Эрнест Валеев. Документ предполагал внесение изменений в законы о воинской обязанности и о гражданстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
