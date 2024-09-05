Троих опекунов отправили в колонию за избиении приемных детей

Судом установлено, что 55-летняя жительница села Юрьевка взяла на воспитание четверых детей: старшей девочке исполнилось 11 лет, двоим другим детям по восемь лет, самому младшему ребенку три года. Женщина совместно с мужем и 24-летним зятем оскорбляли подопечных и наносили им побои.

Дети были изъяты из семьи в апреле 2022 года, им был назначен курс реабилитации. Женщину приговорили к трем с половиной годам колонии, ее зять получил тот же срок, муж — три года и один месяц колонии общего режима.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту истязания ребенка в Башкирии.

