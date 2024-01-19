Житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы
В Петропавловске-Камчатском мужчина обвиняется в истязании детей сожительницы, сообщают «Известия».
Как установило следствие, 44-летний злоумышленник с июня по сентябрь 2023 года систематически наносил побои, лишал полноценных приемов пищи и возможности спать в кровати мальчикам 2013 и 2014 года рождения. Об этом в полицию сообщила бабушка детей.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение. По факту истязания заведено уголовное дело.
Ранее суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии за избиение детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru