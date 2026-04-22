«Единая Россия» выступила против списания долгов за ЖКУ с россиян онлайн

Партия «Единая Россия» выступает против упрощенного взыскания долгов за ЖКУ с россиян, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

Экономисты: Госрегулирование тарифов ЖКУ является причиной кризиса в отрасли

По его словам, сначала необходимо выстроить понятную и прозрачную систему начисления платежей. Обсуждение вариантов работы с задолженностью можно начинать только после этого. «Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Минстрой России подготовит проект закона об онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальный услуги по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
