Бастрыкин высказался за возврат контроля за оружием из Росгвардии в МВД

По его словам, данная инициатива в настоящее время находится на этапе межведомственного обсуждения. «В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал глава ведомства.

Одно из последних массовых убийство в учебном заведении в России произошло в Казани 11 мая 2021 года. Там экс-ученик Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. В результате этого погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены.

Стрелок назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление.

