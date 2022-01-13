Бастрыкин высказался за возврат контроля за оружием из Росгвардии в МВД
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях страны считает необходимым вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов, сообщает РИА Новости.
По его словам, данная инициатива в настоящее время находится на этапе межведомственного обсуждения. «В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал глава ведомства.
Одно из последних массовых убийство в учебном заведении в России произошло в Казани 11 мая 2021 года. Там экс-ученик Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. В результате этого погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены.
Стрелок назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление.
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