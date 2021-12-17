Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев извинился

19-летний Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии №175, извинился за преступление. Интервью с ним опубликовало местное издание «Реальное время».

«Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал» - сказал Галявиев. Он также признал вину по четырем статьям, которые ему вменяют, и выразил раскаяние. Он добавил, что «эти слова не вернут погибших».



Галявиев обвиняется в убийстве более двух лиц общеопасным способом, а также в покушении на убийство, в создании взрывного устройства и в повреждении имущества. Ранее по результату нескольких психэкспертиз нападавшего признали вменяемым. Эксперты отмечают, что мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее нападавший заявил, что начал стрельбу из ненависти. Он также отрицал влияние интернет-культуры на свое решение расстрелять школьников и учителей.

