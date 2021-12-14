Бастрыкин встретится с пострадавшими и родственниками погибших на шахте «Листвяжная»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре произошла авария, в результате которой погиб 51 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Найдено тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная»

Как отметили в ведомстве, Бастрыкин намерен «провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших».

Руководитель СК уже возложил цветы к стихийному мемориалу, почтив память погибших в результате ЧП на шахте.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Директор шахты, его заместитель, начальник участка, где произошла авария, и проводившие проверки на предприятии два сотрудника Ростехнадзора арестованы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ШахтыКемеровская ОбластьСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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