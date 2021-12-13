Найдено тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная»
Спасатели нашли и поднимают тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», — сообщил он в своем Telegram-канале.
На днях более 70 госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были выписали из больниц.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. Как показали исследования проб воздуха, в шахте произошел взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 285 горняков. В результате трагедии погиб 51 человек.
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