Найдено тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная»

Спасатели нашли и поднимают тело последнего погибшего горняка на шахте «Листвяжная», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Власти раскрыли подробности о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте «Листвяжная», — сообщил он в своем Telegram-канале.

На днях более 70 госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были выписали из больниц.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. Как показали исследования проб воздуха, в шахте произошел взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 285 горняков. В результате трагедии погиб 51 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияШахтеры
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