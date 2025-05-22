Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции РФ

В Конституцию России необходимо включить национальную идею, основанную на традиционных ценностях, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.

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Он отметил, что в российском законодательстве уже существует определение идеалов страны. К ним относятся патриотизм, служение Отечеству и высокий уровень нравственности.

Глава СК подчеркнул, что закрепление национальной идеи необходимо, чтобы противодействовать экстремистским движениям. По его мнению, они активно ведут пропаганду среди молодежи и пытаются повлиять на нее.

Ранее юрист и один из авторов Конституции России Сергей Шахрай заявил в беседе с НСН, что вносить поправки в Конституцию нет необходимости.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Александр БастрыкинНациональная ИдеяКонституция РФ

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