Бастрыкин предложил ввести весомый налог за использование трудовых мигрантов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить «весомый налог» за использование иностранной рабочей силы. Об этом глава СК заявил в интервью «Интерфаксу».
По мнению Бастрыкина, такая мера экономически мотивирует предпринимателей, использующих отечественные трудовые ресурсы. Вместе с тем глава СК указал на целесообразность формирования дорожной карты по замещению трудовых мигрантов россиянами, пишет Ura.ru. Это необходимо для снижения социальной напряженности и обеспечения достойного уровня социально-трудовых гарантий, отмечает РЕН ТВ.
Бастрыкин также предложил принять меры к внедрению вахтового метода для работы россиян, разработав механизм перемещения граждан в регионы, где необходимо привлечение рабочей силы.
«Следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации ... всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию», — добавил глава СК.
Данные о ДНК-тестировании предлагается вносить в единый документ, удостоверяющий личность иностранца, с электронным носителем информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru