Бастрыкин предложил ввести весомый налог за использование трудовых мигрантов

По мнению Бастрыкина, такая мера экономически мотивирует предпринимателей, использующих отечественные трудовые ресурсы. Вместе с тем глава СК указал на целесообразность формирования дорожной карты по замещению трудовых мигрантов россиянами, пишет Ura.ru. Это необходимо для снижения социальной напряженности и обеспечения достойного уровня социально-трудовых гарантий, отмечает РЕН ТВ.

Бастрыкин также предложил принять меры к внедрению вахтового метода для работы россиян, разработав механизм перемещения граждан в регионы, где необходимо привлечение рабочей силы.

«Следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации ... всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию», — добавил глава СК.

Данные о ДНК-тестировании предлагается вносить в единый документ, удостоверяющий личность иностранца, с электронным носителем информации.

