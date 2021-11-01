Бастрыкин предложил ввести в России геномную регистрацию мигрантов
Геномную регистрацию необходимо ввести для всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».
Как отметил глава СК, в стране увеличилось число правонарушений со стороны трудовых мигрантов, среди которых грубые нарушения общественного порядка и массовые драки, сообщает телеканал «360».
По словам Бастрыкина, в РФ необходимо кодифицировать миграционное законодательство. Председатель СК пояснил, что сейчас процессы миграции регулируют сотни нормативных актов, и это «многоплановая и довольно запутанная нормативная база». В связи с этим Бастрыкин предложил прописать в законодательстве все формы, связанные с регистрацией иностранцев и получением разрешения на работу, сформировать четкий порядок учета мигрантов, в том числе обязательную геномную регистрацию, пишет РИА ФАН.
Глава СК подчеркнул, что такие меры «позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления».
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