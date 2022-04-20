«Нельзя смотреть»: Оболонский предостерег от поражения психики детей после просмотра «Бесогона»

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге ученикам четвертого класса школы № 321 показали выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», имеющей маркировку 18+. В нем рассказывалось об истоках «украинского нацизма». Отмечается, что просмотр передачи Михалкова вызвал у детей истерику и приступы агрессии.

«Учитель нарушил закон. Для того, чтобы что-то показывать в школе или в детском саду, нужно понять, для какой возрастной группы предназначен тот или иной ролик. Если для 18+, то это даже девятому классу нельзя смотреть. Такие материалы можно показывать молодежи, которая достигла 18-летнего возраста, чтобы их психика была способна осознать и принять эту информацию. Когда это показывают для детей третьего или четвертого класса, то может произойти психоэмоциональный срыв, может случиться поражение психики. Учитель должен быть наказан за такое нарушение», - сказал Оболонский.

Авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон» собирает миллионы просмотров на YouTube. В школе № 321 было показано видео с названием «Откуда растут ноги» по инициативе педагога, которая преподает основы религиозных культур и светской этики для третьеклассников. Теперь родители школьников требуют привлечь учительницу к ответственности. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга уже начала проверку.

