В Госдуме предложили запретить в России сериал «Сваты»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить показ на российском телевидении передач украинской компании «Студия «Квартал-95», совладельцем которой был президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Сериал «Сваты» стал самым популярным в России

По его словам, время сериала «Сваты», а также «других передач за авторством компании Зеленского» должно быть закончено!

«Его актерская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», - сказал парламентарий.

Ранее депутат Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках, сообщает RT.

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ФОТО: Фёдор Добронравов // Кадр из сериала «Сваты»/ flickr.com
ТЕГИ:ЗапретДепутатыТелевидениеСериалВладимир Зеленский
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