В Госдуме предложили запретить в России сериал «Сваты»

По его словам, время сериала «Сваты», а также «других передач за авторством компании Зеленского» должно быть закончено!

«Его актерская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», - сказал парламентарий.

Ранее депутат Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках, сообщает RT.