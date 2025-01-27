Бастрыкин поручил завести дело против банды подростков в Краснодаре

В соцсетях распространилась информация о группе несовершеннолетних, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.

Ранее подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

