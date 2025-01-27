Бастрыкин поручил завести дело против банды подростков в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело на банду подростков в Краснодарском крае, сообщает в Telegram ведомство.

Семью устроившего резню в школе подростка депортировали из России

В соцсетях распространилась информация о группе несовершеннолетних, которая портит общедомовое имущество в домах, а также применяет насилие против детей и пожилых.

Ранее подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПодросткиСКРАлександр Бастрыкин

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