Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери

Дело 16-летнего злоумышленника рассматривали в закрытом режиме. Во время отбывания наказания к подростку будет применяться амбулаторное принудительное лечение, он также будет находиться под наблюдением врача-психиатра.

Судом установлено, что несовершеннолетний совершил преступление 10 января 2024 года. Он выстрелил в голову приемной матери в результате ссоры, женщина погибла.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

