Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери
Российского подростка суд в Краснодарском крае приговорил к трем годам и одному месяцу воспитательной колонии за убийство приемной матери. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.
Дело 16-летнего злоумышленника рассматривали в закрытом режиме. Во время отбывания наказания к подростку будет применяться амбулаторное принудительное лечение, он также будет находиться под наблюдением врача-психиатра.
Судом установлено, что несовершеннолетний совершил преступление 10 января 2024 года. Он выстрелил в голову приемной матери в результате ссоры, женщина погибла.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru