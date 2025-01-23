Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери

Российского подростка суд в Краснодарском крае приговорил к трем годам и одному месяцу воспитательной колонии за убийство приемной матери. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

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Дело 16-летнего злоумышленника рассматривали в закрытом режиме. Во время отбывания наказания к подростку будет применяться амбулаторное принудительное лечение, он также будет находиться под наблюдением врача-психиатра.

Судом установлено, что несовершеннолетний совершил преступление 10 января 2024 года. Он выстрелил в голову приемной матери в результате ссоры, женщина погибла.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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