Семью устроившего резню в школе подростка депортировали из России

Семью ученика восьмого класса, устроившего резню в одной из школ поселка Российский (Краснодарский край) 6 декабря 2024 года, депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом на своем сайте сообщила Федеральная служба судебных приставов Краснодарского края.

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Соответствующее решение принял суд. Семью на пункт приграничного контроля приставы доставили 18 января.

По одной из версии, конфликт между школьниками вспыхнул из-за громкой музыки с обилием ненормативной лексики, которую громко включил одноклассник нападавшего. По другим данным, нападение было совершено из-за девушки, которую злоумышленник преследовал.

В качестве оружия подростком использовался складной нож. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее российский музыкант Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил о своей депортации из Японии. Причиной стали его высказывания, сделанные в одном из видео, которое он опубликовал, находясь в Японии. В нем музыкант в грубой форме заявил, что Курильские острова принадлежат России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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