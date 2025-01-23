Семью устроившего резню в школе подростка депортировали из России
Семью ученика восьмого класса, устроившего резню в одной из школ поселка Российский (Краснодарский край) 6 декабря 2024 года, депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом на своем сайте сообщила Федеральная служба судебных приставов Краснодарского края.
Соответствующее решение принял суд. Семью на пункт приграничного контроля приставы доставили 18 января.
По одной из версии, конфликт между школьниками вспыхнул из-за громкой музыки с обилием ненормативной лексики, которую громко включил одноклассник нападавшего. По другим данным, нападение было совершено из-за девушки, которую злоумышленник преследовал.
В качестве оружия подростком использовался складной нож. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее российский музыкант Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил о своей депортации из Японии. Причиной стали его высказывания, сделанные в одном из видео, которое он опубликовал, находясь в Японии. В нем музыкант в грубой форме заявил, что Курильские острова принадлежат России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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