Специалист по авиации назвал виновных в обмороках пассажиров сломавшихся лайнеров Red Wings

Ранее РИА Новости сообщило, что 800 россиян на двое суток застряли в аэропортах Екатеринбурга и Анталии, поскольку у авиакомпании Red Wings сломались два самолёта Boeing 777 из трёх. Поломка обнаружилась перед самым вылетом, поэтому людям пришлось сидеть в душном салоне без кондиционера. В итоге несколько человек упали в обморок, у некоторых пассажиров началась паническая атака. По словам Герасимова, в этой ситуации есть вопросы к работе наземных служб, обязанных обеспечить работу системы вентиляции на контактной стоянке.

«Когда самолет стоит на контактной стоянке на земле, система кондиционирования — это отдельный автомобиль, который подключается патрубками к самолету. Система кондиционирования самолета на земле не работает, поскольку кондиционирование происходит за счет генерации воздуха в двигателе — сначала он нагревается, а потом остывает. Поэтому виноваты здесь прежде всего наземные службы, которые не обеспечили систему вентиляции на контактной стоянке», — сказал Герасимов.

Собеседник НСН также объяснил, насколько быстро сегодня можно починить самолеты Boeing и Airbus.

«Что касается семейства Airbus A320, то проблема с поставками и обслуживанием полностью решена, поскольку широкофюзеляжные лайнеры обслуживаются в Иране, узкофюзеляжные — в Китае, где завод Airbus отгружает в Россию комплектующие для этого семейства самолетов. С Boeing ситуация гораздо сложнее, потому что Boeing отгружает запчасти только под конкретные самолеты. Оперативно обслужить самолеты ни одна авиакомпания сейчас не может, сроки обслуживания значительно выросли. Однако отмечу, что обслуживание самолетов осуществляется на должном уровне», — сказал эксперт.

В заключение Герасимов отметил, что по ряду некритических отказов Росавиация разрешает продолжать полеты вопреки общепринятым мировым требованиям.

«Например, в семействе Boeing-777 при полном отказе тормозной системы международные правила дают десять суток на то, чтобы продолжить полет и поставить самолет на ремонт. Росавиация разрешила этого не делать вовсе и продолжать полеты в условиях полного отказа тормозной системы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

