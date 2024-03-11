Бастрыкин поручил завести дело после унижения бабушки парикмахером

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после публикации в интернете видео с издевательствами над пожилой женщиной, сообщает «РЕН ТВ».

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления участников СВО

Инцидент произошел в парикмахерской в Перми. На которых видно, как бабушка подметает пол. На пенсионерку кричат, заставляя «шевелиться быстрее». В Сети заявили, что женщину стали унижать после того, как выяснилось, что она забыла деньги за стрижку дома.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПенсионерыСКРАлександр Бастрыкин

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