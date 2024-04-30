Житель Нью-Йорка признался в передаче РФ технологий для БПЛА

Ведомство сообщило, что в федеральном суде Бруклина Григорьев признал вину в сговоре для передачи России технологий, которые используются в военных беспилотниках.

По данным Минюста, передано технологий на $250 тысяч. Мужчине грозит пять лет тюремного заключения, пишет ТАСС.

В марте в России задержали гражданина Южной Кореи по уголовному делу о шпионаже. Мужчина пробудет в следственном изоляторе «Лефортово» до 15 июня 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

