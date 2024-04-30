В Подмосковье сотрудник полиции насмерть сбил мотоциклиста

Инцидент произошел в микрорайоне Дзержинец около 19:30 мск. Полицейский на служебном автомобиле марки «Лада» выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение с мотоциклистом, который двигался по главной.

В результате аварии погиб водитель мотоцикла 1998 года рождения.

Накануне на трассе А-107 на юге Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Погибли двое взрослых, двое детей пострадали, передает «Радиоточка НСН».

