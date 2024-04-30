Состояние Маска за неделю выросло на $37,3 миллиарда

Такой рост стал для предпринимателя самым значительным с марта 2022 года. Его состояние оценивается в $202 миллиарда.

Маск находится на третьем месте в списке самых богатых людей мира. Его опережают основатель Amazon Джефф Безос ($203 миллиарда) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($217 миллиардов).

В конце апреля акции компании Маска Tesla взлетели на 18% после объявления о сотрудничестве с интернет-гигантом Baidu, который является китайским аналогом Google, отмечает «Радиоточка НСН».

