Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста

Польша готова «провернуть в мясорубке последнего украинца», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Так она отреагировала на планы Варшавы выдавать Украине скрывающихся в Евросоюзе граждан призывного возраста. «Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», – указала дипломат.

Ранее стало известно, что оказание консульских услуг приостановят для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, им разрешат только оформлять документы для возвращения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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