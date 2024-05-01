Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста
Польша готова «провернуть в мясорубке последнего украинца», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Так она отреагировала на планы Варшавы выдавать Украине скрывающихся в Евросоюзе граждан призывного возраста. «Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», – указала дипломат.
Ранее стало известно, что оказание консульских услуг приостановят для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, им разрешат только оформлять документы для возвращения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Открывшего геном коронавируса профессора выгнали из лаборатории
- Маск: Соглашение между Киевом и Вашингтоном приведет к бесконечной войне
- Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста
- Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы над Россией
- В Подмосковье сотрудник полиции насмерть сбил мотоциклиста
- Состояние Маска за неделю выросло на $37,3 миллиарда
- Житель Нью-Йорка признался в передаче РФ технологий для БПЛА
- РИА Новости: в общежитии РУДН в Москве прогремел взрыв
- СМИ: группа «Пикник» подняла цену за свои выступления
- Пентагон: Запад поставит Украине все вооружения к истребителям F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru