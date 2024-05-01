Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста

Так она отреагировала на планы Варшавы выдавать Украине скрывающихся в Евросоюзе граждан призывного возраста. «Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», – указала дипломат.

Ранее стало известно, что оказание консульских услуг приостановят для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, им разрешат только оформлять документы для возвращения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

