Бастрыкин поручил завести дело после отравления в кафе в Дагестане
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, произошло отравление из-за употребления некачественной пищи.
Изначально сообщалось о шести пострадавших, трое из которых – дети. Их госпитализировали. Позже в количество отравившихся увеличилось до 15, среди них – девять детей.
Ранее в Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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