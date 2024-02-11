Бастрыкин поручил завести дело после отравления в кафе в Дагестане

По предварительным данным, произошло отравление из-за употребления некачественной пищи.

Изначально сообщалось о шести пострадавших, трое из которых – дети. Их госпитализировали. Позже в количество отравившихся увеличилось до 15, среди них – девять детей.

Ранее в Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

