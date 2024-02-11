Бастрыкин поручил завести дело после отравления в кафе в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ведомства.

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По предварительным данным, произошло отравление из-за употребления некачественной пищи.

Изначально сообщалось о шести пострадавших, трое из которых – дети. Их госпитализировали. Позже в количество отравившихся увеличилось до 15, среди них – девять детей.

Ранее в Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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