В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области

Отмечается, что у всех обратившихся за медпомощью были признаки пищевого отравления. Согласно данным, за день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие устанавливает все обстоятельства.

Ранее следователи обвинили повара в отравлении детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области, передает «Радиоточка НСН».

