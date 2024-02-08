В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области
Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, из них 23 – дети. Об этом сообщило следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Отмечается, что у всех обратившихся за медпомощью были признаки пищевого отравления. Согласно данным, за день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион.
Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие устанавливает все обстоятельства.
Ранее следователи обвинили повара в отравлении детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru