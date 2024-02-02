В Иркутске завели дело после отравления 16 горожан шаурмой

Большая часть пострадавших — жители Ленинского района. По данным СМИ, горожане отравились шаурмой в одном из кафе.

Как отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев, пострадавшим поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция», пишет RT. Девять человек, в том числе двоих детей, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Управление Следственного комитета по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела после массового обращения иркутян с жалобами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указали в ведомстве.

Правоохранители совместно с Роспотребнадзором проведут проверку заведений, на которые поступили жалобы. Кроме того, проверку точек общепита поручил провести мэр Иркутска, пишет Ura.ru.

