В Иркутске завели дело после отравления 16 горожан шаурмой
Жители Иркутска, купившие еду в одном из заведений общепита, обратились в больницу с признаками пищевого отравления, жалобы поступили от 16 человек. Об этом сообщили в администрации города.
Большая часть пострадавших — жители Ленинского района. По данным СМИ, горожане отравились шаурмой в одном из кафе.
Как отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев, пострадавшим поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция», пишет RT. Девять человек, в том числе двоих детей, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Управление Следственного комитета по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела после массового обращения иркутян с жалобами.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указали в ведомстве.
Правоохранители совместно с Роспотребнадзором проведут проверку заведений, на которые поступили жалобы. Кроме того, проверку точек общепита поручил провести мэр Иркутска, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскачество: Две трети россиян предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма
- Мишустин: Рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,5-4%
- В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины
- В поезде из Китая поезде таможня Забайкалья нашла контейнеры с формой ВСУ
- ЦИК: Численность избирателей в России составила 112,3 млн
- СМИ: Экс-футболиста сборной Боливии убили во время матча
- В Иркутске завели дело после отравления 16 горожан шаурмой
- СМИ: Ударивший ребенка в магазине в Курской области принял мальчика за манекен
- В США информатору WikiLeaks дали 40 лет тюрьмы по делу об утечке данных Vault 7
- В Курской области задержали мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru