Бастрыкин поручил завести дело о дискредитации армии против московского врача
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Дело Бастрыкин поручил возбудить на основании сообщений СМИ о том, что врач во время приема «высказывала негативные комментарии» в отношении российских военных, которые участвуют в военной операции на Украине.
Якобы педиатр, узнав, что семилетний мальчик тоскует по погибшему на СВО отцу, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военнослужащих.
Ранее суд приговорил пенсионерку из Ростовской области к 5,5 года колонии за фейки об армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru