Бастрыкин поручил завести дело о дискредитации армии против московского врача

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Депутат Крашенинников отверг связь конфискации за фейки об армии с мерой в СССР

Дело Бастрыкин поручил возбудить на основании сообщений СМИ о том, что врач во время приема «высказывала негативные комментарии» в отношении российских военных, которые участвуют в военной операции на Украине.

Якобы педиатр, узнав, что семилетний мальчик тоскует по погибшему на СВО отцу, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военнослужащих.

Ранее суд приговорил пенсионерку из Ростовской области к 5,5 года колонии за фейки об армии.




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВрачиРоссийская АрмияАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры