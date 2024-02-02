Бастрыкин поручил завести дело о дискредитации армии против московского врача

Дело Бастрыкин поручил возбудить на основании сообщений СМИ о том, что врач во время приема «высказывала негативные комментарии» в отношении российских военных, которые участвуют в военной операции на Украине.

Якобы педиатр, узнав, что семилетний мальчик тоскует по погибшему на СВО отцу, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военнослужащих.

Ранее суд приговорил пенсионерку из Ростовской области к 5,5 года колонии за фейки об армии.







