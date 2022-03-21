Бастрыкин поручил завести дело на украинского врача, призывавшего к насилию над пленными
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, призывавшего к насилию против попавших в плен российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее в прямом эфире одного из украинских телеканалов Друзенко заявил об указании медикам «кастрировать раненых российских пленных».
Глава СК поручил немедленно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям украинского врача, «занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики».
Для установления местонахождения Друзенко его могут объявить в международный розыск, пишет РИА ФАН.
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