Бастрыкин поручил завести дело на украинского врача, призывавшего к насилию над пленными

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, призывавшего к насилию против попавших в плен российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СК.

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Ранее в прямом эфире одного из украинских телеканалов Друзенко заявил об указании медикам «кастрировать раненых российских пленных».

Глава СК поручил немедленно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям украинского врача, «занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики».

Для установления местонахождения Друзенко его могут объявить в международный розыск, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаУголовное ДелоСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин
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