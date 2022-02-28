Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток российских военных

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток к российским военнослужащим, захваченным в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СК.

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Как отметили в ведомстве, Минобороны РФ указало на случаи пыток, применяемых военными ВСУ к захваченным в плен российским военным во время специальной операции по защите Донбасса, пишут Известия.

«Совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права», — подчеркнули в СК.

Следователям поручено фиксировать каждый факт применения пыток украинскими военными и «в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПыткиВСУВоеннослужащиеАлександр БастрыкинСледственный Комитет Рф
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