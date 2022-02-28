Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток российских военных
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток к российским военнослужащим, захваченным в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СК.
Как отметили в ведомстве, Минобороны РФ указало на случаи пыток, применяемых военными ВСУ к захваченным в плен российским военным во время специальной операции по защите Донбасса, пишут Известия.
«Совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права», — подчеркнули в СК.
Следователям поручено фиксировать каждый факт применения пыток украинскими военными и «в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Военные РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС
- Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над Украиной
- Президент Южной Кореи призвал срочно помочь Украине
- Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток российских военных
- Британия присоединилась к санкциям против Центробанка
- Банк России поднял ключевую ставку до 20%
- Байден по телефону обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины
- Глава ДНР заявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается
- В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины
- Южная Корея запретит экспорт стратегических материалов в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru