Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток российских военных

Как отметили в ведомстве, Минобороны РФ указало на случаи пыток, применяемых военными ВСУ к захваченным в плен российским военным во время специальной операции по защите Донбасса, пишут Известия.

«Совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права», — подчеркнули в СК.

Следователям поручено фиксировать каждый факт применения пыток украинскими военными и «в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», отмечает Газета.ру.

