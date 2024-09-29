Бастрыкин поручил передать в СК дело об избиении пожилой женщины в Ульяновске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ведомство расследование об избиении пожилой женщины в Ульяновске, сообщила пресс-служба ведомства.

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Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче следственным органам материалов уголовного дела по факту хулиганских действий в отношении пожилой женщины, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на проспекте 50-летия ВЛКСМ. К женщине, сидевшей у входа в супермаркет, подошел мужчина и несколько раз ударил по лицу.

Накануне полиция задержала подозреваемого в избиении пенсионерки. Им оказался 46 -летний житель Майнского района Ульяновской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:УльяновскСледственный КомитетАлександр Бастрыкин

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