Более 300 мирных граждан погибли, свыше 500 пострадали в результате вторжения украинских войск в Курскую область в августе прошлого года. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых», - подчеркнул глава СК.

Как отметил Бастрыкин, в числе жертв 25 несовершеннолетних.

Преступления, совершенные бойцами ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и других регионах РФ, расследуют военные следственные органы Следкома.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что с 2014 года СК возбудил более 7,3 тысячи уголовных дел по фактам преступлений украинских военных. По ним осуждены 577 человек, 63 из которых приговорили к пожизненному заключению, пишет «Свободная пресса».

