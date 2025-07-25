Бастрыкин: В результате вторжения ВСУ погиб 331 житель Курской области
Более 300 мирных граждан погибли, свыше 500 пострадали в результате вторжения украинских войск в Курскую область в августе прошлого года. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых», - подчеркнул глава СК.
Как отметил Бастрыкин, в числе жертв 25 несовершеннолетних.
Преступления, совершенные бойцами ВСУ и иностранными наемниками в Курской области и других регионах РФ, расследуют военные следственные органы Следкома.
Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что с 2014 года СК возбудил более 7,3 тысячи уголовных дел по фактам преступлений украинских военных. По ним осуждены 577 человек, 63 из которых приговорили к пожизненному заключению, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru