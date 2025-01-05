В аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска ввели временные ограничения полетов

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения ввели в аэропортах Перми, Нижнекамска и Ижевска, сообщила Росавиация.

Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты

Отмечается, что воздушные гавани пока не принимают и не отправляют авиарейсы.

До этого утром временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Казани. По данным Telegram-канала «Baza», ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке выполнения всех рейсов в Москву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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