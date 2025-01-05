Военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области
Военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области, после жесткой посадки он загорелся, сообщили воронежскому порталу «Мое» в военном управлении Следственного комитета.
«В соцсетях сообщают, что инцидент произошел примерно в 18:00. Причины аварии неизвестны», — отмечается в сообщении.
Согласно данным, крушение произошло 1 января. После жесткой посадки огонь полностью уничтожил вертолет. Портал указывает, что СК начал проверку после произошедшего.
Вертолет Ми-28 предназначен для уничтожения и поиска в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника, передает «Радиоточка НСН».
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