Китай вошел в тройку лидеров по поставкам пива в Россию
Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Отмечается, что за 10 месяцев прошлого года Китай нарастил поставки в 1,6 раза – до 29,8 тысячи тонн. Благодаря этому КНР поднялась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию.
На первом месте расположилась Германия, которая поставила с января по октябрь 105,3 тысячи тонн напитка. Показатель оказался ниже на 24% в сравнении с таким же периодом 2023 года. Вторую строчку рейтинга заняла Чехия с показателем 33,1 тысячи тонн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН отметил, что пиво из стран Азии не будет пользоваться спросом у россиян еще долгое время. По его словам, цены на азиатское пиво выше, чем на российское, при этом качество у него хуже, передает «Радиоточка НСН».
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