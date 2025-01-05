Китай вошел в тройку лидеров по поставкам пива в Россию

Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что за 10 месяцев прошлого года Китай нарастил поставки в 1,6 раза – до 29,8 тысячи тонн. Благодаря этому КНР поднялась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию.