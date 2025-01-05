Заключенный в США попросил казнить его раньше срока
В США заключенный из камеры смертников в штате Аризона Арон Ганчес попросил казнить его раньше запланированного срока, сообщает The Associated Press.
Мужчину должны были казнить в апреле 2023 года, но исполнение приговора отложили из-за нехватки квалифицированных сотрудников. Заключенный обратился в суд с заявлением, в котором попросил назначить его казнь на середину февраля 2025 года из-за убийства Теда Прайса. Преступление состоялось в 2002 году.
По словам Ганчеса, вынесение смертного приговора «давно назрело», но власти тянут время. Для смертельной инъекции будет использован пентобарбитал.
Ранее суд в США отменил приговор к казни для женщины, осужденной 16 лет назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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