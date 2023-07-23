СМИ: ФНС собирается проверить налоговые декларации более 100 блогеров
Более 100 блогеров, артистов и инфлюенсеров оказались во втором списке Федеральной налоговой службы (ФНС) России для проверки их финансовых документов в связи с подозрениями о неуплате или недоплаты налогов. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале 23 июля, в воскресенье.
Проверки планируется начать в ближайшее время.
По данным издания, налоговики подозревают, что каждый из списка
занимается «мутными финансовыми схемами», чтобы в результате «поменьше отдать государству, побольше - себе в карман». Имеются ввиду неуплата 13% с дохода, получение статуса «индивидуальный предприниматель» для друзей и родственников, работа за наличные без документов, которые «закрывают» сделки.
Отмечается, что специалисты под этот проект уже собраны, готовятся уведомления для рассылке о предстоящей проверке, отмечает
Ранее Пресненский суд Москвы не стал переводить блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, под домашний арест. В отношении супругов Чекалиных возбуждены два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег на сумму 130 млн рублей. При этом адвокат блогеров утверждает, что они полностью погасили налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru