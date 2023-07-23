СМИ: ФНС собирается проверить налоговые декларации более 100 блогеров

Проверки планируется начать в ближайшее время.

По данным издания, налоговики подозревают, что каждый из списка

занимается «мутными финансовыми схемами», чтобы в результате «поменьше отдать государству, побольше - себе в карман». Имеются ввиду неуплата 13% с дохода, получение статуса «индивидуальный предприниматель» для друзей и родственников, работа за наличные без документов, которые «закрывают» сделки.

Отмечается, что специалисты под этот проект уже собраны, готовятся уведомления для рассылке о предстоящей проверке, отмечает

Ранее Пресненский суд Москвы не стал переводить блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, под домашний арест. В отношении супругов Чекалиных возбуждены два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег на сумму 130 млн рублей. При этом адвокат блогеров утверждает, что они полностью погасили налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

